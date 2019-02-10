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اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بيلباو بث مباشر beIN SPORTS HD

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بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

مباريات اليوم

نشاهد اليوم عبر الدستور مباشر  المباريات التالية بتوقيت القاهرة

⏲  15:30  ⚽️  مباراة توتنهام وليستر سيتي الدوري الانجليزي تعليق خالد الحدي  

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