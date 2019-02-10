اونلاين | بث مباشر .. مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم في الدوري الإسباني جودة عالية HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر .. مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم في الدوري الإسباني جودة عالية HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع “ الدستور والوطن والفجر” بث مباشر لـ مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم في الدوري الإسباني حيث يحل برشلونة ضيفا على منافسه أتلتيك بيلباو مساء اليوم على ملعب “سان ماميس”، فى الجولة 23 من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم في الدوري الإسباني

تنطلق المباراة في الساعة (23:45 بتوقيت الإمارات)، و(22:45 بتوقيت السعودية)، و(21:45 بتوقيت القاهرة).

من المقرر أن تذاع المواجهة على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديدا على قناة HD3 بتعليق صوتي لخليل البلوشي.

يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 50 نقطة، ويطارده ريال مدريد ثانيا بـ45 نقطة، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد الثالث صاحب الـ44 نقطة، ويأتي بيلباو في المرتبة الـ13 برصيد 26 نقطة.

أزاح إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة، الستار عن قائمة الفريق الكتالوني التي سترحل إلى إقليم الباسك، لمواجهة أتلتيك بيلباو.

وشهدت القائمة تواجد ليونيل ميسي الذي كان مهدداً بالغياب عن هذا اللقاء بسبب عدم جاهزيته، خاصة وأنه لم يشارك في التدريبات الجماعية، أمس الجمعة.

ولم تعرف القائمة تواجد آرتور ميلو والحارس جاسبر سيليسين بسبب الإصابة، وكذلك الموقوف جوردي ألبا، بينما قرر إرنستو فالفيردي استدعاء كل من خوان ميراندا وإناكي بينيا من الرديف.

من جهة أخرى، لم يخسر برشلونة أمام أتلتيك بلباو حين يشارك ميسي في الدوري الإسباني.

ولعب النجم الأرجنتيني 34 لقاء ضد الفريق الباسكي فاز في 24 لقاءً وتعادل 8 وخسر مرتين كانتا في كأس السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا

وسجل ميسي 24 هدفًا في أتلتيك بلباو وهو من الضحايا المفضلين للنجم الأرجنتيني.

وسجل ميسي خلال الأحد 170 هدفًا خلف السبت الذي سجل خلاله 205 أهداف والأربعاء 112 هدفًا.

ويريد نادي برشلونة خطف ثلاث النقاط والانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فهو حاليًّا يحتل المركز الأول برصيد 50 نقطة.

أما فريق أتلتيك بلباو فيستهدف الفوز للتقدم من مراكز وسط الدوري الإسباني، حيث يحتل حاليًّا المركز الثالث عشر وفي رصيده 26 نقطة فقط.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو الآتي:

تير شتيجن، إنياكي بينيا، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، كوتينيو، سواريز، ميسي.

مالكوم، لينجليت، موريلو، برنس بواتينج، سيرجي روبيرتو، ألينيا، فيدال، فيرمايلين ديمبيلي وميراندا.

شاهد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو اليوم في الدوري الإسباني من هنا ..