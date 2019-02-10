اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو بث مباشر اون لاين | برشلونة وأتلتيك بلباو كورة لايف - مباراة برشلونه واتلتيك بلباو

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وسوف تكون مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة. وإليكم الآن قائمة فريق برشلونة الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق أتلتيك بيلباو: حراسة المرمى: تير شتيغن / إناكي بينا. خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جيسون موريلو / سيرجي روبيرتو / ميراندا / توماس فيرمايلين. خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / كارلوس ألينا / أرتورو فيدال / فيليبي كوتينيو. خط الهجوم: ليونيل ميسي / عثماني ديمبيلي / لويس سواريز / مالكوم / كيفن برينس بواتينغ. وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق أتلتيك بيلباو: حراسة المرمى: تير شتيغن. خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / سيرجي روبيرتو. خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرتورو فيدال. خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز. المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

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