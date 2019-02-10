اونلاين | لعبه برشلونه واتلتيك بلباو مباشر | رابط سريع مباراة برشلونة اليوم لايف | كورة اون لاين لايف بدون تقطيع

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو بث مباشر اون لاين اليوم بتاريخ 10-02-2019 الدوري الاسباني يواجه فريق برشلونة فريق أتلتيك بلباو ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإسباني، ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد "سان ماميس" ويخوض فريق برشلونة مباراته أمام فريق أتلتيك مدريد وهو قادماً من التعادل الإيجابي أمام الميرنجي، ليتمكن الفريق بعد هذه المباراة من احتلال صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 50 نقطة، حصدها من خلال 22 مباراة تمكن من الفوز خلال 15 مباراة ، وتعادل خلال خمسة مباريات، إلا أن الخسارة كانت حاضرة في مباراتين ويأمل فريق أتلتيكو مدريد أن يعوض الخسارة التي تلقاها مؤخراً أمام فريق ريال سوسيداد ، ليحتل بعد هذه المباراة المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة، جمعها من خلال 22 مباراة حقق الفوز خلال 5 مباريات وتعادل خلال 11 مباراة، إلا أنه خسر في 6 مباريات أخرى. أتلتيك بلباو Vs برشلونة. البطولة : الدوري الاسباني (الأسبوع 23). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 . الملعب : سان ماميس . المعلق : خليل البلوشي . نتيجة مباراة الذهاب : برشلونة (1-1) أتلتيك بلباو. موعد المباراة : في تمام الساعة الــ 10:45 مساءاً بتوقيت السعودية . في تمام الساعة الــ 9:45 مساءاً بتوقيت مصر . في تمام الساعة الــ 9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين . في تمام الساعة الــ 9:45 مساءاً بتوقيت الأردن. في تمام الساعة الــ 9:45 مساءاً بتوقيت سوريا . في تمام الساعة الــ 9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

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