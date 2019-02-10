اونلاين | يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني

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ينزل فريق برشلونة ضيفاً على نظيره أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس اليوم الأحد 10-2-2019، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سيكون برشلونة في حاجة للفوز على أتلتيك بلباو في مباراة اليوم، وذلك ليبتعد بالصدارة عن غريمه التقليدي الذي عاد إلى أجواء المنافسة بعد اعتلاءه وصافة ترتيب جدول الليجا على حساب أتلتيكو مدريد في مباراة أمس السبت والتي انتهت بنتيجة 3-1 لصالح الفريق الملكي.

سيخوض برشلونة مباراته وهو قادم من تعادل إيجابي بهدف لمثله في مباراة الكلاسيكو أمام الفريق الملكي في ذهاب نصف نهائي كأس الملك، أما في الدوري الإسباني فيتواجد البلاجورانا في قمة ترتيب الجدول برصيد 50 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما جاء أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 45 نقطة.

ستشهد قائمة برشلونة ضد أتلتيك بلباو غياب رافينيا وصامويل أومتيتي وياسر سيليسين بداعي الإصابة، وأيضاً جوردي ألبا بسبب الإيقاف بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

من المتوقع أن يعتمد فالفيردي في مواجهة بلباو على طريقته المعتاد عليها في الدوري، حيث سيدفع بفيرمايلين وبيكيه في دفاع الفريق، وسيرجي روبيرتو ظهير أيسر، وفيدال وبوسكيتس وراكيتيتش في الوسط، وكوتينيو وميسي وسواريز لقيادة الهجوم، وتير شتيجن لحراسة عرين الفريق الكاتالوني.

تشكيل برشلونة ضد أتلتيك بلباو | 4-3-3

مارك-أندريه تير شتيجن

سيرجي روبيرتو – توماس فيرمايلين – جيرارد بيكيه – نيلسون سيميدو

سيرجيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – أرتورو فيدال

فيليبي كوتينيو – لويس سواريز – ليونيل ميسي

سيكون إمكانية مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر متاحاً عبر شاشة قناة BeIN SPORT HD 3، وأسندت مهمة التعليق على أحداث اللقاء للمعلق خليل البلوشي، وذلك في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الـ10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.