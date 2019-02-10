اونلاين | الآن: بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيك بلباو يلا شوت yalla shoot رابط سريع كورة ستار الأسطورة للبث المباشر مشاهدة Barca

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تواجه فريقا برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم الأحد على ملعب “سان ماميس” بإقليم الباسك ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإسباني.

ويدخل برشلونة المباراة سعياً نحو الحفاظ على فارق النقاط بينه وبين منافسيه ريال مدريد الوصيف وأتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بعد مباراتهما التي انتهت يوم أمس السبت بنتيجة 1-3 لصالح الملكي.

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بينما يحاول أتليتك بلباو العودة من جديد إلى نغمة الانتصارات في الدوري، بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام ريال سوسيداد في ملعب “الأنويتا” بنتيجة 2-1 واستغلال عامل الأرض والجمهور.

لقاء الناديين في الدور الأول على ملعب “كامب نو” كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 وهو ما يوضح صعوبة المباراة.

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التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، لونجليه، روبيرتو، راكيتيتش، بوسكيتس، فيدال، ميسي، سواريز، كوتينيو.

التشكيل المتوقع لأتلتيك بلباو أمام برشلونة في الدوري الإسباني

هيريرين، دي ماركوس، ياراي، مارتينيز، يوري، بينيات، داني جارسيا، جوميز، راؤول جارسيا، مونايين، ويليامز.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.