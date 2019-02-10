اونلاين | يلا شوت Barca بث مباشر لمباراة برشلونة واتلتيك بلباو live اليوم الاحد 10 فبراير

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يلا شوت Barca بث مباشر لمباراة برشلونة واتلتيك بلباو live اليوم الاحد 10 فبراير

يحل فريق برشلونة، مساء اليوم الأحد، ضيفًا ثقيلًا على أتلتيك بيلباو، على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم"الليجا".

يلا شوت Barca بث مباشر لمباراة برشلونة واتلتيك بلباو live اليوم الاحد 10 فبراير يدخل برشلونة اللقاء وهو يسعى لحصد النقاط الثلاث ليعزز صدارته، الذي يقترب منها ريال مدريد بفارق خمس نقاط، ويسعى بيلباو لخطف الفوز على الفريق الكتالوني ليقفز للمركز العاشر بدلًا من إيبار.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو:

تنطلق مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العرية السعودية، الثانية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

يلا شوت Barca بث مباشر لمباراة برشلونة واتلتيك بلباو live اليوم الاحد 10 فبراير القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو:

تذاع مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، اليوم، بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 3،

يتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد أتلتيك بلباو بالمركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.

يلا شوت Barca بث مباشر لمباراة برشلونة واتلتيك بلباو live اليوم الاحد 10 فبراير

ويأمل برشلونة في الفوز بمباراة اليوم ليبتعد عن غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق 8 نقاط.

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية بأن إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة سيدفع بنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في التشكيلة الأساسية مساء اليوم أمام أتلتيك بلباو.

يلا شوت Barca بث مباشر لمباراة برشلونة واتلتيك بلباو live اليوم الاحد 10 فبراير

ويرغب إرنستو فالفيردي في حسم هذه المباراة مبكرًا، وهذا عن طريق الدفع بالثلاثي ليونيل ميسي، وكوتينيو، ولويس سواريز.

وسيعود التشيلي أرتورو فيدال للتشكيلة الأساسية من جديد بعد تعرض البرازيلي آرثور ميلو للإصابة، وغيابه لمدة لا تقل عن 3 أسابيع.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي :

حراسة المرمى : آندريه تير شتيجن

خط الدفاع : سيميدو، جيرارد بيكيه، لينجليه، سيرجي روبيرتو

خط الوسط : إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، أرتورو فيدال

خط الهجوم : ليونيل ميسي، لويس سواريز، فيليبي كوتينيو

يلا شوت Barca بث مباشر لمباراة برشلونة واتلتيك بلباو live اليوم الاحد 10 فبراير