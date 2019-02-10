اونلاين | رابط - yalla shoot - مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو لايف مباشر اون لاين | يلا شوت مباراة اليوم | Yalla Shoot

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موعد مباراة برشلونة واتلتيك بلباو، يبحث عنه الكثير من محبي الدوري الاسباني والبارسا، حيث من المقرر أن تقام مباراة برشلونة واتلتيك بلباو ضمن منافسات الأسبوع 23 من الدوري الأسباني مساء غدا في استاد سان ماميس، ومن خلال هذا الموضوع سنتعرف على توقيت مباراة برشلونة ضد اتلتيك بلباو والقنوات الناقلة للقاء.

مباراة برشلونة واتلتيك بلباو

يدخل برشلونة اللقاء بعدما تعادل ايجابيا في الكلاسيكو أمام الميرينجي بهدف لمثله في ذهاب دور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، ولكن البارسا متصجرا للدوري الأسباني برصيد 50 تقطة بفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد، وحتى الآن فقد تمكن البلوجرانا من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 5 مباريات، فيما هزم مباراتين.

أما أتلتيكو بلباو فيدخل اللقاء بعدما خسر من فريق ريال سوسيداد بنتيجة 2/1، كما أنه يحتل المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة، وحتى الآن فقد خاض الفريق 22 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة، فيما خسر في 6 مباريات.

موعد مباراة برشلونة واتلتيكو بلباو

ستنطلق صافرة مباراة برشلونة واتلتيكو بلباو في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة “22:45 بتوقيت السعودية”.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة واتلتيكو بلباو

فيما يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو بلباو عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة

مارك-أندريه تير شتيجن

سيرجي روبيرتو – توماس فيرمايلين – جيرارد بيكيه – نيلسون سيميدو

سيرجيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – أرتورو فيدال

فيليبي كوتينيو – لويس سواريز – ليونيل ميسي

التشكيل المتوقع لفريق اتلتيكو مدريد

ياجو هيريرين

ياري ألفاريز – يوري بيرتشيتشي – إينيجو مارتينيز – ميكيل سان خوسيه

إيباي جوميز – داني جارسيا – أنيجو كوردوبا – راؤول جارسيا

إيناكي ويليامس – إيكر مونيان