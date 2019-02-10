اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم الاحد|يلا شوت حصري بث مباشر الاسطورة livehd7 بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم الاحد|يلا شوت حصري بث مباشر الاسطورة livehd7 بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع يلا شوت الجديد خدمة مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو بث مباشر يوتيوب رابط الاسطورة، حيث يحل الفريق الكتالوني ضيفًا ثقيلًا على فري أتلتيك بلباو في إطار الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم 2018-2019، حيث أمام برشلونة فرصة في زيادة فارق النقاط في الصدارة، فبعد فوز ريال مدريد على جاره الأتلتيكو بنتيجة 3-1، خطف الفريق الملكي المركز الثاني من أتلتيكو مدريد وأصبح أمام البارسا في حالة الفوز على أتلتيك بلباو الابتعاد بفارق 8 نقاط كاملة عن ريال مدريد، ويدخل برشلونة اللقاء بعد تعادله في مباراة الجولة الماضية على أرضية ميدانه بهدفين لكل شبكة في لقاء تأخر فيه البارسا بهدفين نظيفين قبل أن يسجل ليونيل ميسي هدفي التعادل.

بينما يدخل فريق أتلتيك بلباو مباراة برشلونة بعد خسارته خارج ملعبه في مباراة الجولة الماضية على يد فريق ريال سوسيداد بنتيجة 2-1 ليبقى الفريق الباسكي في المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة جمعهم من 5 انتصارات و11 تعادل مقابل تعرضه لـ6 هزائم، في حين يحتل برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة بعد مرور 22 جولة حقق خلالهم الانتصار في 15 مناسبة مقابل التعادل في مناسبتين والهزيمة في مباراتين.

توقيت مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

من المقرر أن يلتقي الفريقان في الأوقات التالية: 10:45 مساءً بتوقيت السعودية، 9:45 مساءً بتوقيت مصر، 9:45 مساءً بتوقيت فلسطين، 9:45 مساءً بتوقيت الأردن، 9:45 مساءً بتوقيت سوريا، 9:45 مساءً بتوقيت لبنان، 9:45 مساءً بتوقيت العراق، 9:45 مساءً بتوقيت السودان، 10:45 مساءً بتوقيت اليمن، 9:45 مساءً بتوقيت ليبيا، 8:45 مساءً بتوقيت تونس، 8:45 مساءً بتوقيت الجزائر، 8:45 مساءً بتوقيت المغرب، 11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، 10:45 مساءً بتوقيت البحرين، 11:45 مساءً بتوقيت سلطنة عُمان، 10:45 مساءً بتوقيت الكويت، 10:45 مساءً بتوقيت قطر، 7:45 مساءً بتوقيت موريتانيا، 10:45 مساءً بتوقيت جزر القمر، 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش GMT.

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر