اونلاين | الاسطورة.. مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت اليوم الأحد 10-2-2019 رابط يوتيوب ماتش برشلونة ضد أتلتي

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صحيفة “آس”| تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم ضد أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني :

حراسة المرمى : آندريه تير شتيجن

خط الدفاع : سيميدو، جيرارد بيكيه، لينجليه، سيرجي روبيرتو

خط الوسط : إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، أرتورو فيدال

خط الهجوم : ليونيل ميسي، سواريز، كوتينيو

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