اونلاين | tab3live مشاهده مباراة برشلونة Barchelona اليوم بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بيلباو بث مباشر على YALLA

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رابط بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

سنطرح لك رابط البث المباشر للمباراة قبل أن تنطلق بخمسة عشر دقيقة، نرجو المتابعة حتى يكون لك أسبقية الحصول عليه لمشاهدة بدون تقطيع.

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صحيفة “آس”| تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم ضد أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني :

حراسة المرمى : آندريه تير شتيجن

خط الدفاع : سيميدو، جيرارد بيكيه، لينجليه، سيرجي روبيرتو

خط الوسط : إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، أرتورو فيدال

خط الهجوم : ليونيل ميسي، سواريز، كوتينيو

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