اونلاين | بث مباشر مباريات الدوري الأسباني اليوم | برشلونة وأتلتيك بيلباو | يلا شوت | كورة لايف | كول حصري | كورة ستار يوتيوب

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بي ان سبورت بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو – bein sport ويذاع اللقاء على قناة بي إن سبورت إتش دي الثالثة.

رابط بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

وسوف يكون الرابط متاح في المقالة هنا قبل موعد المباراة بنصف ساعة فعند الدخول مرة ثانية في الموعد ستحصل عليه فورًا.

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صحيفة “آس”| تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم ضد أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني :

حراسة المرمى : آندريه تير شتيجن

خط الدفاع : سيميدو، جيرارد بيكيه، لينجليه، سيرجي روبيرتو

خط الوسط : إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، أرتورو فيدال

خط الهجوم : ليونيل ميسي، سواريز، كوتينيو