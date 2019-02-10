رياضة | أجويرو يعلق على معادلة رقم آلان شيرار بعد تألقه أمام تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجويرو يعلق على معادلة رقم آلان شيرار بعد تألقه أمام تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً عريضاً على تشيلسي بسداسية نظيفة مياء اليوم الأحد ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

وسجل سداسية السيتي كلا من؛ سيرخيو أجويرو "3 أهداف" وجوندوجان "هدف" ورحيم ستيرلينج "هدفين".

‏وقال أجويرو عن فرصته الضائعة بداية الشوط الأول : "لا أعلم، هذا يحدث بعض المرات، الكرة التالية سجلتها. الشيء المهم أن آخذ الكرة بعد تسجيل الهاتريك، وللفريق أن يفوز".

وتابع حديثه عن معادلته لرقم آلان شيرار حيث قال: "المهم أن استمر، ولكن المهم للفريق هو الفوز".

‏وأصبح الأرجنتيني سيرجيو أجويرو أكثر لاعب تسجيلاً للهاتريك في تاريخ البريميرليج (11) مًعادلاً الأسطورة آلان شيرار.