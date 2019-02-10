رياضة | حلمي طولان: الفوز على وادي دجلة بداية عودة الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حلمي طولان: الفوز على وادي دجلة بداية عودة الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على مضيفه وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وقال طولان عقب نهاية اللقاء :"الحمد لله على هذا الفوز والهام والذي أقدمه لجماهير الاتحاد، ومجلس إدارة النادي برئاسة المحترم محمد مصيلحي، والذي لم يبخل عن الفريق بشئ".
وأضاف "درسنا فريق وادي دجلة جيدا وطريقة لعبهم والتي تعتمد على بناء الهجمات من عند الدفاع، وأتمنى أن يكون هذا الفوز مجرد بداية للفريق في المرحلة المقبلة".
وتابع "أنا من أشد المعجبين بفريق وادي دجلة، ومدربهم على الرغم من النتائج السلبية لهم، وأتمنى لهم التوفيق".
وواصل "أحيي اللاعبين على ما قدموه طوال اللقاء، وبذلهم لمجهود كبير ونجاحهم في تحقيق هذا الفوز الهام"
وأتم حديثه "لا يوجد وقت معين لمعرفة موعد انسجام اللاعبين، لكن أتمنى أن نستمر في تحقيق النتائج المميزة في الفترة المقبلة".
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