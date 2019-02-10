رياضة | تصرف مثير من ساري تجاه جوارديولا بعد فضيحة السداسية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصرف مثير من ساري تجاه جوارديولا بعد فضيحة السداسية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
التقطت الكاميرات موقف ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي الغاضب عقب نهاية مباراته ضد مانشستر سيتي حيث رفض مصافحة صديقه بيب جوارديولا الذي أبدى استغرابه من هذا التصرف.
وسقط فريق تشيلسي أمام مانشستر سيتي على ملعب الإمارات بسداسية نظيفة حيثُ سجل الأهداف كلا من؛ رحيم ستيرلينج "هدفين" وسيرخيو أجويرو "3 أهداف" وجوندوجان هدف.
وبهذه النتيجة؛ يرفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 65 في صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة.
ويتجمد رصيد البلوز عند النقطة 50 في المركز السادس ليواصل نزيف النقاط والنتائج السلبية تحت قيادودة الإيطالي ماوريسيو ساري.
ويشتعل من جهة أخرى الصراع في قائمة هظافي البريميرليج حيث يتساوي أجويرو مع محمظ صلاح وفي رصيد كلا منهما 17 هدفاً.
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