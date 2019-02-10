رياضة | تصرف مثير من ساري تجاه جوارديولا بعد فضيحة السداسية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصرف مثير من ساري تجاه جوارديولا بعد فضيحة السداسية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقطت الكاميرات موقف ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي الغاضب عقب نهاية مباراته ضد مانشستر سيتي حيث رفض مصافحة صديقه بيب جوارديولا الذي أبدى استغرابه من هذا التصرف.

وسقط فريق تشيلسي أمام مانشستر سيتي على ملعب الإمارات بسداسية نظيفة حيثُ سجل الأهداف كلا من؛ رحيم ستيرلينج "هدفين" وسيرخيو أجويرو "3 أهداف" وجوندوجان هدف.