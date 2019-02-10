رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا تاريخيًا على ضيفه تشيلسي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وجاءت سداسية مانشستر سيتي عبر كل من، سيرجيو أجويرو "هاتريك"، رحيم سترلينج "هدفين"، وجوندوجان "هدف"، ليرفع السيتي رصيده لـ65 نقطة ويستعيد صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي متفوقًا بفارق الأهداف عن ليفربول

وإليكم ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على تشيلسي:-

1- مانشستر سيتي: 65 نقطة

2- ليفربول: 65 نقطة

3- توتنهام: 60 نقطة

4- مانشستر يونايتد: 51 نقطة

5- أرسنال: 50 نقطة

6- تشيلسي: 50 نقطة

7- وولفرهامبتون: 38 نقطة

8- واتفورد: 37 نقطة

9- إيفرتون: 33 نقطة

10- وست هام: 33 نقطة

11- بورنموث: 33 نقطة

12- ليستر سيتي: 32 نقطة

13- كريستال بالاس: 27 نقطة

14- برايتون: 27 نقطة

15- بيرنلي: 27 نقطة

16- كارديف: 25 نقطة

17- نيوكاسل يونايتد: 24 نقطة

18- ساوثهامبتون: 24 نقطة

19- فولهام: 17 نقطة

20- هدرسفيلد: 11 نقطة