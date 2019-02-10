رياضة | بعد قرار عودته.. ماذا قدم الإسماعيلي في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا؟

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن عودة نادي الإسماعيلي إلى دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي.

وأكد ناصر عزام مستشار نادي الإسماعيلي قبول الكاف لتظلم نادي الأصفر اليوم الأحد عقب جلسة الاستماع ومشاهدة الأدلة التي قدمها للجنة الانضباط بالكاف.

وكان الاتحاد الإفريقي قد قرر استبعاد الإسماعيلي من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بسبب شغب جماهير القلعة الصفراء في مباراة الإفريقي التونسي في استاد الإسماعيلي وحدوث أحداث شغب وإلغاء الحكم للمباراة قبل نهايتها بدقائق. ماذا قدم الإسماعيلي في دوري أبطال إفريقيا قبل استبعاده؟ خاض الإسماعيلي 6 مباريات في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز في 3 مباريات، وخسر 3 مباريات، وسجل 7 أهداف، واستقبلت شباكه 7 أهداف أيضًا. استهل فريق الاسماعيلي مشواره في النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة فريق لو ميساجير نجوزي بطل بوروندي في دور الـ64، وفاز الاسماعيلي ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1-0، 2-1 على الترتيب. وفي دور الـ32 واجه الاسماعيلي فريق القطن الكاميروني وفاز في لقاء الذهاب 2-0، قبل أن يخسر في لقاء الإياب بنتيجة 2-1، ليتأهل لدور المجموعات. وأوقعت قرعة دور الـ16 الإسماعيلي ضمن المجموعة الثالثة مع أندية (الافريقي التونسي – مازيمبي الكونغولي – شباب قسنطينة الجزائري)، وخسر الاسماعيلي في الجولتين الأولي والثانية أمام مازيمبي والإفريقي، 2-0، 2-1 على الترتيب قبل استبعاده بسبب شغب جماهيره في مباراة بطل تونس. وأعلن "الكاف" اليوم الأحد، قبول تظلم الاسماعيلي ضد العقوبة الموقعة عليه، وتقرر رفع الإيقاف عنه وعودته مجددًا للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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