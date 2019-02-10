رياضة | مانشستر سيتي يسحق تشيلسي ويخطف صدارة البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يسحق تشيلسي ويخطف صدارة البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اكتسح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره فريق تشيلسي بنصف دستة أهداف ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري.
سجل أهداف مانشستر سيتي في لقاء اليوم، سيرجيو أجويرو بواقع هاتريك في الدقيقة 13 و19 و56 فيما سجل سترليج في الدقيقة 4 و 80 وجوندوجان في الدقيقة 25 لينتهي اللقاء 6-0.
وبهذه النتيجة يرفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 65 في صدارة الترتيب متفوقا على ليفربول بالأهداف فيما توقف رصيد تشيلسي عند النقطة 50.
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