رياضة | بعد عودته مجددًا .. تعرف على ترتيب مجموعة الإسماعيلي في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد عودته مجددًا .. تعرف على ترتيب مجموعة الإسماعيلي في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن عودة نادي الإسماعيلي إلى دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي، وذلك بعد قبول "الكاف" لتظلم الإسماعيلي اليوم الأحد عقب جلسة الاستماع ومشاهدة الأدلة التي قدمها للجنة الانضباط.

وكان الاتحاد الإفريقي قد قرر استبعاد الإسماعيلي من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بسبب شغب جماهير القلعة الصفراء في مباراة الإفريقي التونسي في استاد الإسماعيلي وحدوث أحداث شغب وإلغاء الحكم للمباراة قبل نهايتها بدقائق.

وكان الإسماعيلي خاض مباراتين في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا قبل استبعاده، حيث خسر أمام مازيمبي 2-0 في الجولة الأولي، وخسر أمام الإفريقي التونسي 2-1 في الجولة الثانية، وستعاد تلك النتائج لجدول المجموعة مرة أخري، بعد إلغائها في وقت سابق بسبب استبعاد الدراويش. وإليكم ترتيب مجموعة الإسماعيلي عقب عودته للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا: 1- مازيمبي (6 نقاط):

لعب مازيمبي 3 مباريات في دور المجموعات، فاز على الاسماعيلي 2-0، وخسر في الجولة الثانية أمام النادي الرياضي القسنطيني 3-0،قبل أن يكتسح الإفريقي التونسي 8-0 في الجولة الثالثة، وجمع (6 نقاط)، وله (10 أهداف) وعليه (3 أهداف)، ويحتل المركز الأول بالمجموعة. 2- الرياضي القسنطيني (6 نقاط):

لعب الرياضي القسنطيني الجزائري مباراتين فقط في دور المجموعات، فاز على الافريقي التونسي 1-0، وتغلب علي مازيمبي 3-0، له (6 نقاط)، وسجل (4 أهداف)، ولم يستقبل أي أهداف، ويحتل المركز الثاني خلف مازيمبي بفارق الأهداف. 3- الإفريقي التونسي (3 نقاط):

خاض الإفريقي التونسي 3 مباريات في دور المجموعات بالبطولة القارية، خسر أمام الرياضي القسنطيني 1-0، وخسر أمام مازيمبي 8-0، وفاز على الاسماعيلي 2-1، وسجل (هدفين)، واستقبلت شباكه (10 أهداف)، ويحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط. 4- الإسماعيلي (بدون نقاط):

لعب الاسماعيلي قبل استبعاده مباراتين فقط في دور المجموعات، خسر أمام مازيمبي 2-0، كما خسر أمام الإفريقي التونسي 2-1 في مباراة الأزمة، ويتذيل ترتيب المجموعة بدون نقاط.

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