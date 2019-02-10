رياضة | أجويرو يعادل رقم ألان شيرار في ليلة انتصار السيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجويرو يعادل رقم ألان شيرار في ليلة انتصار السيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساهم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو في فوز مانشستر سيتي على تشيلسي بسداسية نظيفة مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الانجليزي.

وسجل سيرخيو أجويرو ثلاثية نظيفة في شباك البلوز خلال الدقائق "13، 19، 56"، ليتساوى الأرجنتيني مع محمد صلاح برصيد 17 في صدارة هدافي البريميرليج.

‏وقال موقع "أوبتا" المتخصص في الاحصائيات الرياضية أن سيرخيو أجويرو قد سجل 11 هاتريك في الدوري الممتاز، ليعادل رقم ألان شيرر القياسي.

‏كما سيرخيو أجويرو لاعب خامس لاعب يسجل هاتريك في مباراتين متتاليتين على أرضه في الدوري الممتاز، والأول منذ ديدييه دروجبا في أغسطس 2010.