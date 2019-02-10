رياضة | غدا.. طرح تذاكر مباراة الزمالك ونصر حسين داي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. طرح تذاكر مباراة الزمالك ونصر حسين داي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بطرح تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام فريق نصر حسين داي الجزائري المقررة إقامتها فى الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية الأربعاء المقبل بداية من غدٍ الإثنين. ومن المقرر أن يتم بيع التذاكر في نادي الزمالك ببوابة جامعة الدور العربية غدا ولمدة يوم واحد، بينما سيتم طرحها فى منفذين بالإسكندرية باستاد الإسكندرية ونادي سموحة لمدة يومين. وستكون أسعار التذاكر كالتالي: المقصورة الأمامية: ٧٥جنيها الأولى شمال: 50 جنيها الموحدة: 30 جنيها. ووجه رئيس نادي الزمالك الشكر للمهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة وعامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية. ويواجه الزمالك فريق حسين داي باستاد برج العرب في الإسكندرية الأربعاء المقبل.

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