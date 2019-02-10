رياضة | تدريبات إضافية لـ"شريف إكرامي" وثلاثي الأهلي في تنزانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات إضافية لـ"شريف إكرامي" وثلاثي الأهلي في تنزانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد اليخاندرو، مخطط الأحمال البدنية بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة تدريب إضافية لثلاثي الفريق؛ علي معلول، وناصر ماهر، وأيمن أشرف، على هامش مران الأهلي، اليوم. بالعاصمة التنزانية، دار السلام.

وخاض فريق الأهلي مرانه الأول بالعاصمة التنزانية عصر اليوم، الأحد، على ملعب «جيم خانا» الذي يبعد حوالي خمس دقائق عن فندق إقامة الفريق.

وخاض شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران إضافي بشكل مُنفرد، عقب نهاية المران، الذي خاضه الفريق اليوم، الأحد، بملعب «جيم خانا» بالعاصمة التنزانية، دار السلام.

وأدى شريف إكرامي مرانًا مع زميليه بحراسة مرمى الفريق، محمد الشناوي وعلى لطفي، تحت إشراف طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالفريق، قبل أن يخوض شريف إكرامي مرانًا إضافيًا بالجري حول الملعب استمر لمدة عشر دقائق تقريبًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا، الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة بـسبع نقاط، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني بأربع نقاط، يليه “سيمبا” في المركز الثالث بثلاث نقاط. بينما يتذيل شبيبة الساورة الجزائري الترتيب برصيد نقطتين فقط.