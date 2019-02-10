رياضة | عاجل.. أجويرو يتساوي مع صلاح في صدارة البريميرليج

نجح الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من معادلة رقم محمد صلاح في صدارة هدافي ترتيب بطولة البريميرليج.

وسجل أجويرو ثلاثة أهداف مساء اليوم في شباك تشيلسي بواقع هدفين في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني من ركلة جزاء ليسجل هدفه الـ17 في الدوري.

وتساوي أجويرو مع محمد صلاح في صدارة هدافي البريميرليج بنفس الرصيد بـ17 هدف، فيما يأتي أوباميانج بالمركز الثاني برصيد 15 هدف وهاري كين في المركز الثالث برصيد 14.