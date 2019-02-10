رياضة | عاجل..عودة الإسماعيلي لدوري أبطال إفريقيا رسمياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل..عودة الإسماعيلي لدوري أبطال إفريقيا رسمياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن عودة نادي الإسماعيلي إلى دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي.

وأكد ناصر عزام مستشار نادي الإسماعيلي قبول الكاف لتظلم نادي الإسماعيلي اليوم الاحد عقب جلسة الاستماع. وكان الاتحاد الإفريقي قد قرر استبعاد الإسماعيلي من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بسبب شغب جماهير القلعة الصفراء في مباراة الإفريقي التونسي في استاد الإسماعيلي وحدوث أحداث شغب وإلغاء الحكم للمباراة قبل نهايتها بدقائق. ويقع الإسماعيلي في مجموعة تضم مازيمبي الكونغولي والإفريقي التونسي وشباب قسنطينة الجزائري. الأهلي والزمالك وبيراميدز يشعلون المنافسة على لقب الدوري المصري واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم. ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة. ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق 8 نقاط عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة. جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 48 نقطة 2- بيراميدز 42 نقطة 3- الأهلي 39 نقطة 4- الإنتاج الحربي 31 نقطة 5- مصر المقاصة 31 نقطة 6- المقاولن العرب 28 نقطة 7- المصري البورسعيدي 26 نقطة 8- طلائع الجيش 25 نقطة 9- سموحة 25 نقطة 10- الإسماعيلي 24 نقطة 11- حرس الحدود 24 نقطة 12- الجونة 22 نقطة 13- الداخلية 21 نقطة 14- إنبي 21 نقطة 15- النجوم 21 نقطة 16- الاتحاد السكندري 21 نقطة 17- وادي دجلة 20 نقطة 18- بتروجت 18 نقطة أغلى 5 مدربين في الدوري المصري ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

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