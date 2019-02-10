رياضة | جمل تكتيكية في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمل تكتيكية في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء بعض الجمل التكتيكية في مران اليوم.
وخاض الأهلي مرانه الأول في تنزانيا على ملعب «جيم خانا» الذي يبعد عن فندق الإقامة بالعاصمة التنزانية، دار السلام، بخمس دقائق فقط.
وحرص المدير الفني للأهلي على إجراء بعض الجمل التي ينوي تطبيقها في مواجهة سيمبا، خلال مران اليوم، لا سيما الضغط على المنافس مع اللعب من لمسة واحدة.
ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة بـسبع نقاط، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني بأربع نقاط، يليه “سيمبا” في المركز الثالث بثلاث نقاط. بينما يتذيل شبيبة الساورة الجزائري الترتيب برصيد نقطتين فقط.
كما حرص الأورجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة لمحاضرة اللاعبين بالفيديو، قبل بدء مران الفريق عصر اليوم بتنزانيا.
وقام لاسارتي، بتوجيه اللاعبين ووضع خطة المباراة، وشرح طرق أساليب اللعب، ونقاط ضعف وقوة سيمبا التنزاني، خاصةً أن المباراة ستحدد مصير الفريق من التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني بعد غدٍ، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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