انت الان تتابع تفاصيل خبر "الحريري" يستعرض مهارته بكرة السلة.. كيف بدت؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 فبراير 2019 08:27 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل والشبكات الاجتماعية، مقطع فيديو لرئيس الوزراء الحريري، على هامش حضوره نهائي دورة دبي لكرة السلة بين فريقي "الرياضي" و"بيروت" اللبنانيين.

وظهر رئيس الحكومة اللبنانية داخل الصالة التي احتضنت المباراة الختامية للبطولة، السبت، حيث حاول استعراض مهارته في كرة السلة، وهو محاط بحشد من الجماهير والأنصار فوق الميدان، فضلاً عن تشجيع المدرجات.

وقذف الحريري بالكرة صوب السلة، لكن كرته -على ما يبدو- لم تصب الهدف، ليكمل المسؤول اللبناني طريقه بعد "الإخفاق الرياضي".

يُذكر أن "الرياضي" حصد لقب كأس البطولة، عقب فوزه على مواطنه "بيروت" بنتيجة (88-80).

ونجح الحريري، أواخر يناير المنصرم، في تشكيل الحكومة اللبنانية، في أعقاب اتفاق الأحزاب السياسية المتنافسة على التشكيلة الوزارية بعد نحو تسعة أشهر من إجراء الانتخابات النيابية.

وكُلِّف الحريري بتأليف الحكومة في 24 مايو 2018، بعد الانتخابات النيابية التي جرت في السادس من الشهر نفسه، حيث تأخر تشكيل الحكومة طيلة الأشهر الماضية، وسط تبادل الاتهامات بين القوى السياسية بالمسؤولية عن عرقلة تشكيلها.