شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلق على بيان الأهلي المصري والان مع التفاصيل

المستشار تركى آل الشيخ ، رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية ، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، على بيان مجلس إدارة الأهلي المصري.

الخليج 365- علق

وكتب تركى آل الشيخ ، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك : " هوا ماشاء الله لسى فاييقن ان فيه هجوم واساءه ليكم من رئيس الاتحاد العربي

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