شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يفوز على دجلة بثلاثية في الدوري المصري والان مع التفاصيل

فاز الاتحاد السكندري على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ22 لبطولة الدوري المصري.

الخليج 365-

تقدم خالد قمر للاتحاد في الدقيقة 30، قبل أن يتعادل حسام عرفات لدجلة في الدقيقة 37، وعاد خالد قمر ليتقدم لزعيم الثغر في الدقيقة 44، واختتم محمد ناجي جدو ثلاثية الاتحاد في الدقيقة 85.

ورفع الاتحاد رصيده للنقطة 24 في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد دجلة عند 20 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

