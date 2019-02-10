شكرا لقرائتكم خبر عن مان سيتي يسحق تشيلسي بسداسية ويستعيد صدارة البريميرليج والان مع التفاصيل
سجل أهداف السيتي رحيم سترلينج وسيرجيو أجويرو (هدفين) وإلكاي جوندوجان، في الدقائق 4، 13، 19، 28، فيما ضاعف النتيجة في الشوط الثاني، سيرجيو أجويرو في الدقيقة 56، ورحيم سترليج في الدقيقة 80.
ارتفع رصيد السيتي إلى النقطة 65، في صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الإنجليزي بالتساوي مع ليفربول في النقاط، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 50 في المركز الخامس.
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