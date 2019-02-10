شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم أتليتكو مدريد يوجه رسالة لجماهير الأتليتي عقب الهزيمة أمام الملكي والان مع التفاصيل

الخليج 365- وجه الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم فريق أتليتكو مدريد، رسالة إلى جماهير فريقه، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بعد الخسارة أمام ريال مدريد في ديربي العاصمة بالليجا.

وقال موراتا في نص رسالته للجماهير "فخور للعب لأول مرة في واندا متروبوليتانو رغم حزني الشديد بسبب الهزيمة"، مضيفًا، "لا يوجد وقت للتوقف، فقط نتطلع إلى الأمام والعمل، شكرًا لكم جميعًا على هذا الدعم، يحيا الأتليتي!".

وقد خسر الروخي بلانكوس أمام النادي الملكي في ديربي العاصمة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "واندا متروبوليتانو"، ضمن لقاءات الجولة الـ 23 من الليجا.

ليتراجع بذلك أتليتكو مدريد إلى المركز الثالث في ترتيب الليجا برصيد 44 نقطة، ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 45 نقطة، والذي قلص الفارق مع برشلونة حامل اللقب ومتصدر الترتيب لـ 5 نقاط.