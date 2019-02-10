شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الإسماعيلي يعلن الانتصار والعودة إلى دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

كشف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، في بيان رسمي، عن عودة الفريق الأول لكرة القدم إلى منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، في نسختها الحالية.

الخليج 365-

وكان الاتحاد الإفريقي قد استبعد الإسماعيلي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الفريق أمام الإفريقي على استاد الإسماعيلية.