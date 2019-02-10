شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الإسماعيلي يعلن الانتصار والعودة إلى دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل
وكان الاتحاد الإفريقي قد استبعد الإسماعيلي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الفريق أمام الإفريقي على استاد الإسماعيلية.
وقال بيان الإسماعيلي:
"انتصار كبير.. الكاف يُعيد الإسماعيلى لأبطال افريقيا فى سابقة الأولى من نوعها قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “الكاف” رفع الإيقاف عن النادى الإسماعيلى وإعادته مجدداً للمشاركة فى منافسات دورى أبطال أفريقيا بنسختها الحالية وذلك بعد قبول تظلمه".
وعقد الاتحاد الأفريقى اليوم، جلسة استماع بحضور المستشار محمد الكلية عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، أمين الصندوق ونهاد حجاج المستشار القانونى ونصر عزام محامي النادي للبت في التظلم الذي تقدم به مسئولو الدراويش ضد عقوبة الإقصاء من البطولة.
وأقر الاتحاد الإفريقي بعد الاستماع لشهادة طرفي الأزمة وقراءة الملف الذي تم التقدم به بصحة تظلم الإسماعيلي وإعادة الفريق لمنافسات البطولة.
واستند مسئولو الإسماعيلي في تظلمهم للمادة 12 من لائحة الاتحاد الأفريقي والتي تنص على وجوب نزول الجماهير لأرض الملعب أو إصابة أحد أفراد الفريق الضيف لإصدار عقوبة الإقصاء، وهو ما لم يتحقق في مباراة الدراويش مع الإفريقي التونسي".
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. الإسماعيلي يعلن الانتصار والعودة إلى دوري أبطال إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.