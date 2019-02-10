شكرا لقرائتكم خبر عن موناكو يخطف نقطة التعادل من مونبليه بالدوري الفرنسي والان مع التفاصيل

فرط فريق موناكو، في فوز كان في متناول يديه، وتعادل مع مونبلييه بنتيجة (2-2)، اليوم الأحد، على ملعب "لا موسون"، بالجولة الـ24 من الدوري الفرنسي للدرجة الأولى.

الخليج 365-

وسجل هدفي موناكو، كلا من جيلسون مارتينز في الدقيقة (14) وراداميل فالكاو في الدقيقة (82).

في المقابل، أحرز هدفي مونبلييه، اللاعبان جايتان لابورد في الدقيقة (66)، وأندي ديلورت في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلات من الضائع للمباراة (90+1)، من ركلة جزاء.



وأنهى موناكو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جيميرسون في اللحظات الأخيرة من المباراة.



وبذلك الفوز رفع موناكو رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن عشر، كما رفع مونبلييه رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع.



وفي نفس الجولة، حول نيم أولمبيك تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه نانت إلى فوز عريض بنتيجة (4-2)، في لقاء شهد إثارة كبيرة.



تقدم نانت بهدفين في الشوط الأول، سجلهما خليفة كولبيالي في الدقيقة (15) وعبد المجيد واريس في الدقيقة (38) من ركلة جزاء.

وانتفض نيم أولمبيك، في الشوط الثاني ليسجل 4 أهداف متتالية عن طريق بابتيست جوليوم وأنطونيو بوبيشون وجوردان فيري وسادا تيوب في الدقائق (47 و69 و85 و89) على الترتيب.



ورفع نيم اولمبيك رصيده إلى 33 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد نانت عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.



وفي المباراة الثالثة، تعادل تولوز مع ريمس، بنتيجة (1-1)، حيث تقدم ريمس بهدف سجله ريمي أودين في الدقيقة (54)، وتعادل تولوز بهدف سجله ماكس آلان جاردل في الدقيقة (81).

وبذلك الفوز رفع تولوز رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما رفع ريمس رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن.

