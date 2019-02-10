شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يعيد الإسماعيلي إلى دوري أبطال إفريقيا ويكتفي بالعقوبات والان مع التفاصيل

وسيوقع الاتحاد الإفريقي عقوبات مالية مشددة على الإسماعيلي، كبديل عن عقوبة الإقصاء من البطولة. ومن المقرر أن يكون الإعلان عن القرار بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، وقبل ذلك يقوم الاتحاد الإفريقي حاليا بمراجعة المواعيد مع شباب قسنطينة الجزائري لتنسيق مواعيد المباريات المقبلة. الخليج 365- اسقر مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على إعادة الإسماعيلي لبطولة دوري أبطال إفريقيا مجددا.

كانت هذه تفاصيل خبر كاف يعيد الإسماعيلي إلى دوري أبطال إفريقيا ويكتفي بالعقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.