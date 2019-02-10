شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اطمئنان "الخطيب" على بعثة الأهلي المصري في تنزانيا والان مع التفاصيل

الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على إجراء اتصال هاتفيٍّ بالمهندس خالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق في تنزانيا، للاطمئنان على بعثة الفريق في تنزانيا.

الخليج 365- حرص

وأكّد الكابتن الخطيب ثقته في لاعبي الأهلي والجهاز الفني للفريق، وقدرتهم على تحقيق نتيجة جيدة، والعودة إلى القاهرة بالنقاط الثلاث من أجل استمرار رحلة التأهل إلى دور الثمانية، والفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

من جانبه، طمأن المهندس خالد مرتجي الكابتن محمود الخطيب. وأكّد له أن اللاعبين في قمة التركيز منذ الوصول إلى تنزانيا، صباح اليوم. والجميع لا يفكر إلا في الفوز، والعودة للقاهرة بالنقاط الثلاث، من أجل مواصلة رحلة الفوز باللقب الإفريقي لإسعاد الجماهير الأهلاوية المخلصة للفريق.

ويستعد الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني بعد غدٍ، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة بـسبع نقاط، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني بأربع نقاط، يليه “سيمبا” في المركز الثالث بثلاث نقاط. بينما يتذيل شبيبة الساورة الجزائري الترتيب برصيد نقطتين فقط.