شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يواجه خطر إيقاف ثنائيه بالليجا والان مع التفاصيل

الخليج 365- يواجه كلًا من إيفان راكيتيتش، وأرتورو فيدال، لاعبي نادي برشلونة الإسباني، خطر الإيقاف وذلك بعد حصولهم على 4 بطاقات صفراء في رصيدهما.

وتمثل مباراة اليوم للبارسا أمام أتليتك بلباو على ملعب "سان ماميس"، التهديد الأكبر للفريق وثنائيه المهددين بالإيقاف، في حال تم الدفع بهما وحصولهما على البطاقة الخامسة في رصيدهما، ليتم بذلك استبعادهما عن مباراة الكتالوني أمام بلد الوليد القادمة.

يذكر أن برشلونة يواجه نظيره أتليتك بلباو ضمن منافسات الجولة 23 لليجا، ويحتل البارسا وصافة الترتيب برصيد 50 نقطة.