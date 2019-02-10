شكرا لقرائتكم خبر عن نجم روما يغيب عن مباراة فريقه أمام متصدر المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي عن غياب اللاعب التشيكي باتريك شيك، مهاجم فريق روما، عن مباراة فريقه أمام نادي بورتو، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، على ملعب "الأوليمبيكو".

جاء هذا القرار نتيجة لمواجهة باتريك لإصابة عضلية، سبتعده عن المواجهة المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وقد اتخذ نادي روما إجراءات تدعم صفوف فريقه لتلك المواجهة، منها استعادة خدمات مدافعه كوستاس مانولاس، والذي شارك في التدريبات بصورة طبيعية اليوم.

ومن الجدير بالذكر أن روما يحتل المركز الثاني في المجموعة السابعة في منافسات دوري أبطال أوروبا، برصيد 9 نقاط، ليجتل صدارة المجموعة فريق ريال مدريد برصيد 12 نقطة، بينما يحتل نادي بورتو المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة.