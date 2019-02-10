شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يسحق تشيلسي برباعية في الشوط الأول والان مع التفاصيل

ومنح رحيم سترلينج، الأفضلية لفريق السيتي في الدقيقة 4، قبل أن يعزز سيرجيو أجويرو "هدفين" في الدقائق 13 و18، وفي الدقيقة 24 جاء الهدف الرابع للسيتي عن طريق جوندو جان. الخليج 365- اكتسح مانشستر سيتي نظيره تشيلسي 4-0 في الشوط الأول من مباراته المقامة على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الأسبوع الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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