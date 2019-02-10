رد ناري من تركي آل الشيخ على قرار الأهلي المصري بعدم المشاركة في البطولة العربية

واصل تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز هجومه على مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسه محمود الخطيب.

مجلس إدارة الأهلي كان قد قرر مقاطعة البطولات العربية القادمة بسبب الإساءات المتكررة من الرئيس الحالي للاتحاد العربي لكرة القدم بحق مجلس إدارة الأهلي الممثل الشرعي للنادي وأعضاؤه وجماهيره الأمر الذي يسلب الاتحاد العربي مظلته التي من المفترض أن تجمع الأندية العربية على الحب والأحترام المتبادل.

وكتب تركي ال الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك :"هوا ماشاء الله لسى فاييقن ان فيه هجوم واساءه ليكم من رئيس الاتحاد العربي