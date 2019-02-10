الان تتابع راموس يغضب جماهير أتلتيكو مدريد بـ”صورة مفبركة” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار النجم الإسباني سرجيو راموس، لاعب ريال مدريد غضب جماهير أتلتيكو مدريد، بعد فوز الملكي بنتيجة 3 مقابل 1 في منافسات الدوري الإسباني.

راموس وضع إعجابا على صورة له نشرها أحد المغردين على “إنستغرام”، حيث يظهر راموس في الصورة يحمل طفلا صغيرا وبيده رضاعة حليب.

لكن الصورة كانت معدلة على برنامج فوتوشوب حيث وضع شعار أتلتيكو مدريد على وجه الطفل.

وقال منتقدون إن راموس يؤجج غضب المشجعين بهذه الأفعال، فيما ذكر البعض أن ما قام به الدولي الإسباني يدخل في نطاق “المشاداة الكروية”، التي تسبق وتعقب كل مباراة..