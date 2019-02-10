الامارات | الفجيرة يتعاقد مع المدرب عبد الله المسفر

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يتعاقد مع المدرب عبد الله المسفر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلن نادي الفجيرة الرياضي الثقافي في تغريدة مساء اليوم عبر حسابه الرسمي "تويتر" في مواقع التواصل الاجتماعي عن التعاقد مع المدرب المواطن الدكتور عبد الله المسفر، ليقوده في منافسات الموسم الحالي لدوري الخليج العربي، وذلك بدلا عن المدرب السابق التشيكي ايفان هاسيك والذي تم الاستغناء عنه يوم امس.

ويعد المدرب المواطن الدكتور عبد الله المسفر احد مدربي الأبيض الاماراتي الذين سبق لهم تدريب المنتخب الوطني في مناسبات كثيرة وله سجل طيب مع الكثير من الاندية داخل الدولة منها العربي والعروبة ودبا الفجيرة والظفرة والشارقة وعجمان، كما ودرب المنتخب الاردني الشقيق وقاده للتأهل للنهائيات الآسيوية التي اقيمت في الامارات مؤخرا.