شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يتحفظ على أداء الشناوى مع الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تحفظ خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، على أداء محمد الشناوى، حارس الأهلى، بسبب تراجع مستواه خلال الفترة الماضية؛ ما دفع مدرب الفراعنة للتفكير فى المفاضلة بين محمود جنش حارس الزمالك ومحمد عواد المحترف فى نادى الوحدة السعودى ويقدم عروضا مميزة نالت إعجاب الجميع،

فضلا عن التقرير الذى قدمه أحمد ناجى عن الحارس وتضمن إشادة بمستواه، ووفقا للمعلومات الواردة من المنتخب فإن أجيرى يدرس منح الفرصة لعواد أمام النيجر، على أن يدفع بجنش فى مواجهة نيجيريا الودية لتقييم أدائهما جيدا للاستقرار على الأفضل لحراسة عرين الفراعنة خلال بطولة الأمم الأفريقية.