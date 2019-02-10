شكرا لقرائتكم خبر عن «يانوفيسكى» يعالج الأخطاء فى الإسماعيلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع البلجيكى سيدومير يانوفيسكى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى، برنامجاً تدريبياً مكثفاً للاعبين يتضمن علاج الأخطاء الفنية التى وقعوا فيها مؤخراً، خصوصاً فى مباراة المقاصة الأخيرة، لتجنب تكرارها، بجانب تجهيز المصابين قبل مواجهة النجوم، السبت المقبل، ضمن الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدورى الممتاز، حيث يخضع الثنائى نادر رمضان ومحمد الشامى لفترة تأهيل فى التوقيت الحالى تمهيداً لعودتهما إلى الملاعب.

ويحاول الجهاز الطبى استغلال الفترة الحالية فى عمل بعض التدريبات الاستشفائية وإزالة الإجهاد عن اللاعبين، وعقد المدير الفنى جلسة مع اللاعبين قبل استئناف التدريبات، الأحد، شرح خلالها سلبيات وإيجابيات المباراة الأخيرة مع المقاصة.