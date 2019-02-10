شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حاوى الزمالك من جديد (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طال غيابه فترةً ليست بقصيرة عن الملاعب، إلا أنه فور عودته وحلوله بأرضية الملعب صال وجال وهز شباك منافسه وحصد الانتصار لفريقه، لتتغنى جماهير الزمالك باسمه.. هو أيمن حفنى، نجم وصانع ألعاب الفريق الأبيض، صاحب المعدن النفيس والذهب الخالص الذى، ففور حلول اللاعب بديلاً فى مواجهة فريقه أمام النجوم تمكن من تسجيل هدف إنقاذ أبناء ميت عقبة ومصالحة الجماهير عقب الخسارة المفاجئة والقاسية على يد جورماهيا الكينى بمنافسات الكونفيدرالية الأحد الماضى.

أيمن حفنى، من مواليد الحادى والثلاثين من ديسمبر لعام 1985 بمحافظة الجيزة، بدأ توهجه مع فريق نادى مصر للمقاصة، فى الموسم الأول لصعود الفريق للدورى المصرى الممتاز 2010-2011، حيث كتب شهادة ميلاده الكروية وقدم نفسه لجماهير اللعبة فى مصر خلال مواجهة الزمالك بالدور الأول للدورى فى ذلك الموسم، وتلاعب «الحاوى» بدفاعات الفريق الأبيض، وسجل هدفاً عالمياً فى شباك المخضرم عصام الحضرى، لتبدأ قصة تألق حفنى وسطوع نجمه فى سماء الكرة المصرية كواحد من تلاميذ مدرسة الموهوبين.

وانتقل حفنى عقب رحيله عن المقاصة لصفوف فريق طلائع الجيش، ومنه إلى أهلى طرابلس الليبى فى موسم 2013 - 20014 قبل أن يرتدى قميص الزمالك فى صيف 2014 لتبدأ حكاية عشق جماهير ميت عقبة لنجمها الموهوب.

وعلى الرغم من تألقه بالملاعب على مدار عدة مواسم ماضية، إلا أن حفنى لم يكن محظوظاً فى ارتداء قميص منتخب مصر إلا فى 4 مناسبات فقط، وهو رقم المباريات الدولية للاعب فى مسيرته مع الساحرة المستديرة. وخاض حفنى 187 مباراة بمسيرته فى الملاعب بجميع البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 21 هدفاً وصناعة 41 هدفاً آخر، ليساهم فى 62 لقطة مضيئة فى مشواره الكروى. وحصل أيمن حفنى خلال مشواره الكروى على 27 بطاقة صفراء وبطاقتين باللون الأحمر.

وتمكن خلال مشواره مع الزمالك من إنقاذ الفريق فى عدة مباريات وتجسيد دور «المنقذ» بالتسجيل وحفظ ماء وجه أبناء ميت عقبة وقلب موازين مباريات فريقه، فتمكن من تسجيل هدف فوز الزمالك فى مباراة المقاولون وأبناء حسن شحاتة فى موسم 2014- 2015، كذلك تسجيل هدف الفوز على سموحة بالإسكندرية قبل 7 دقائق من نهاية مواجهة الدور الثانى بالموسم نفسه، وأيضا فى مواجهة الزمالك وحرس الحدود بكأس مصر فى الموسم قبل الماضى وإنقاذ الفريق الأبيض من كمين «الحرس» والعبور بفريقه بربع نهائى المسابقة، ومن قبله تمكن حفنى من قيادة المقاصة لانتصار تاريخى على حساب سموحة بهدف دون رد بملعب الإسكندرية فى الثوانى الأخيرة من عمر مباراة الفريقين بالدور الأول فى أول موسم يشهد ظهير الفريق الفيومى بالمسابقة المصرية فى 2010-2011.. وأخيراً ينجح أيمن حفنى من إنقاذ فريقه فى مواجهة النجوم وحصد 3 نقاط غالية للفارس الأبيض فى شباك الوافد حديثاً على مسابقة الدورى المصرى فى الموسم الجارى بهدف قاتل فى شباك عصام الحضرى فور نزوله أرضية الملعب أمسية السبت، محافظاً لفريقه على اعتلاء قمة المسابقة المحلية.

ويعد أبرز أهداف أيمن حفنى خلال مسيرته مع الزمالك هدفيه فى شباك الأهلى بلقاءات القمة، فكان التسجيل للمرة الأولى بالشباك الحمراء فى لقاء الدور الأول لموسم 2014-20105 وخداع الحارس مسعد عوض بكرة ماكرة سكنت شباكه على طريقة حازم إمام فى لقاء القمة للدور الأول موسم 2001-2002، كما سجل حفنى هدفاً جديداً بشباك أبناء التتش فى لقاء القمة الأخير بالدور الثانى للدورى بالموسم الماضى، ليقود أبناء مدرسة الفن والهندسة لأول فوز فى قمة الدور منذ قرابة 11 عاماً، كما سجل حفنى هدفاً على الطريقة العالمية فى شباك النجم الساحلى التونسى بذهاب نصف نهائى الكونفيدرالية نسخة 2015، فى لقاءٍ لا يفضل أنصار ميت عقبة تذكّره.