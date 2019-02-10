شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سلة الأهلي: الفريق سيقاتل لتحقيق الفوز على «REG» الرواندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة (رجال) بالنادي الأهلي، إن الفريق سيقاتل لتحقيق الفوز على نظيره فريق (REG) الرواندي في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، الأحد، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة أفريقيا للأندية (الأفروليج).

وأضاف المدرب في تصريحات، اليوم الأحد أن الفريق لا يملك سوى تقديم أفضل ما لديه من أجل الفوز بعد الخسارة الأولى أمام فريق أول أغسطس، واستفادته من درس مباراته أمام فريق فيروفيارو الموزمبيقي التي أقيمت أمس وحقق خلالها الفوز بصعوبة، مشيرًا إلى أن اللاعبين تعاهدوا على تقديم أفضل ما لديهم خلال مباراة اليوم.

وأشار خيري إلى أن مباراة الفريق أمام نظيره الرواندي لن تكن سهلة، في ظل ما يملكه من عناصر مميزة من المحترفين، فضلا عن امتلاكه لطموح التأهل إلى الدور التالي من البطولة، مشيرا إلى أن غياب عدد من اللاعبين المؤثرين نتيجة الإصابات يؤثر بالسلب على الفريق.

من جانبه، قال إسلام علي، المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة (رجال) بالنادي الأهلي، إن الفريق قادر على تقديم عرض قوي أمام فريق (REG) الرواندي في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم بآخر جولات دور الستة عشر بالمجموعة الثالثة التي يستضيفها النادي على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالجزيرة.

وأوضح أن الجهاز الفني حرص على الاجتماع باللاعبين عقب مباراة فيروفيارو، وأكد ضرورة تجنب الأخطاء التي حدثت خلال الفترة الأولى والثانية، خاصة أن الفريق مطالب باستغلال كل الفرص للفوز ومواصلة المشوار نحو لقب البطولة.

وأشار المدرب العام للفريق إلى إن هناك عددا من العوامل أدت لظهور الفريق بهذا الشكل وأبرزها قلة انسجام المحترفين، بسبب ضيق الوقت الذي تسبب في عدم إقامة مباريات ودية، وكذلك الإجهاد نتيجة تلاحم المباريات والإصابات التي تضرب صفوف الفريق.