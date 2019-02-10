رسميا.. الإسماعيلي يعود إلى دوري أبطال إفريقيا

قررت لجنة التظلمات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قبول التظلم المقدم من إدارة النادي الإسماعيلي المصري، بشأن عودته إلى منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتقدم الإسماعيلي بتظلم للاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن جماهيره لم تقتحم الملعب أو تعتدي على لاعبي المنافس، وبالتالي لا يجب تطبيق بند الاستبعاد عليه وفقًا للائحة، وهو ما تفهمه "الكاف" وقرر رفع العقوبة.

ووجه إبراهيم عثمان، رئيس النادي الإسماعيلي، خلال اتصال هاتفي، الشكر إلى هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، على موقف الجبلاية الداعم للدراويش بشأن عودته من جديد للبطولة الإفريقية.

وكان الاتحاد الإفريقي، قد قرر مسبقًا استبعاد الإسماعيلي من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وإلغاء جميع نتائجه، بعد أحداث مباراة الإفريقي التونسي.

ولم يلعب الإسماعيلي أمام الرياضي القسطنطيني، في الجولة الثالثة لمجموعات دوري الأبطال، والتي أقيمت الأسبوع الماضي، تنفيذًا لقرار الاستبعاد.