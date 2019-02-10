صدمة في الأهلي المصري قبل موقعة سيمبا التنزاني

تعرض الدولي المصري محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الأهلي، للإصابة خلال مران الفريق، اليوم الأحد، على ملعب جيم خانا بالعاصمة التنزانية دار السلام، استعداداً لمواجهة مضيفه سيمبا، في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي، في تصريحات صحفية، إن إصابة الشناوي لن تمنعه من خوض لقاء سيمبا، لأنها عبارة عن كدمة بسيطة في قدمه، وسيكون جاهزاً لخوض المران الرئيسي، غداً الاثنين.

وخاض متصدر المجموعة، مرانه الأول في تنزانيا، بحضور السفير محمد جابر أبو الوفا، وخالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس البعثة، بجانب بعض أفراد الجالية المصرية لتشجيع الفريق الأحمر.

وخاض الحارس شريف إكرامي مراناً إضافياً، بشكل مُنفرد عقب نهاية المران، كما أدى الثلاثي ناصر ماهر وأيمن أشرف والتونسي علي معلول، بعض التدريبات البدنية الإضافية.

وشهد المران بعض الفقرات التكتيكية من جانب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، للتعامل مع الضغط الهجومي المتوقع من جانب الفريق التنزاني.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، فيما يأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني بأربع نقاط، يليه سيمبا في المركز الثالث بـ3 نقاط، بينما يتذيل شبيبة الساورة الجزائري الترتيب برصيد نقطتين فقط.