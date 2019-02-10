بعد هدفين في مرمى البلوز.. سيرجيو أجويرو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

دخل النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي، اليوم الأحد، تاريخ النادي السماوي من أوسع الأبواب بعدما سجل هدفين لفريقه في شباك تشيلسي.

ويستضيف مانشستر سيتي، فريق تشيلسي، حاليًا، على ملعب "الاتحاد"، في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح المهاجم الأرجنتيني، الهداف التاريخي لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدفين في المباراة أمام تشيلسي.

ووفقا لإحصائيات شبكة "سكاي سبورتس"، رفع أجويرو رصيده إلى 159 هدفًا في الدوري، بفارق هدف واحد عن لاعبا السيتزينز السابقين تومي جونسون (1930-1930) وإريك بوك (1928-1939).

كما أن أجويرو أصبح هداف مباريات مانشستر سيتي وتشيلسي برصيد 9 أهداف.

في سياق آخر، بات أجويرو اللاعب السادس في تاريخ البريميرليج، الذي يساهم في تسجيل 200 هدفًا لفريق واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد واين روني ورايان جيجز وتييري هنري وفرانك لامبارد وستيفن جيرارد.