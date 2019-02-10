أعلن ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، تشكيلة فريقه التي ستواجه ساسولو، اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع 23 من الدوري الإيطالي.
وقرر أليجري، إجلاس باولو ديبالا، على مقاعد بدلاء البيانكونيري للمباراة الثانية على التوالي، بعدما غاب عن المباراة الماضية أمام بارما، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (3-3).
وجاءت تشكيلة الفريقين كالاَتي:
يوفنتوس: "تشيزني، دي تشيليو، روجاني، كاسيريس، أليكس ساندرو، خضيرة، بيانيتش، ماتويدي، بيرنارديسكي، ماندزوكيتش، كريستيانو رونالدو".
ساسولو: "اندريا كونسيلي، بول ليرولا، ماجناني، فيديريكو بيلوسو، روجيريو أوليفيرا، مهدي بوربيعة، ستيفانو سينسي، مانويل لوكاتيلي، دومينيكو بيراردي، جوريتشيتش، كوما باباكار".
كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمباراة يوفنتوس وساسولو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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