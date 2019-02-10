شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر التايكوندو يحصد الذهب الدولي بنيجيريا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حقق لاعبا المنتخب السعودي الأول للتايكوندو هشام الدوخي الميدالية الذهبية في وزن -68 كجم وعبدالإله عسيري الميدالية الفضية في وزن -54 كجم في إطار مشاركتهما في بطولة نيجيريا الدولية. يذكر أن المدربين الوطنيين محمد سعد القحطاني وفهد الدويسان يشرفان على الجهاز الفني للأخضر . من جهة أخرى وصل للرياض أمس رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو الدكتور شونغ وون شو لعقد اتفاقيات بشأن التايكوندو السعودي بمقر اللجنة الأولمبية العربية السعودية بمعية نائب رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو اللواء أحمد الفولي .



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