شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات جامعة نورة يحصدن المراكز الأولى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

حصلت نخبة من طالبات جامعة الأميرة نورة على مراكز متقدمة في دورة الألعاب الرياضية السنوية الـ9 التي كانت على مستوى جامعات المملكة، واستضافتها جامعة دار الحكمة بجدة، في الفترة من الـ6 وحتى الـ9 من فبراير لعام 2019، وحصد فيها فريق جامعة الأميرة نورة لكرة السلة المركز الأول، والمكون من الطالبات: أسماء شريف، العنود القحطاني، ماريا بهلول، إلهام كسناوي، نور خانجي، وأسماء الشهري. كما فاز فريق مكون من الطالبتين إلهام كسنادي من كلية اللغات، وأسماء الشهري من كلية الخدمة الاجتماعية بالمركز الأول في سباق الجري والتتابع.

كما فازت الطالبة نور خانجي من كلية العلوم بالمركز الثاني في سباق السرعة، وفازت أيضا الطالبة زينب يوسف من كلية علوم الحاسب والمعلومات بالمركز الثاني بالبلياردو.

وتضمنت المنافسة 6 رياضات هي: كرة السلة، سباق الجري والتتابع، السباحة، البلياردو، والفرفيرة. وقد شاركت 9 جامعات هي: جامعة الأميرة نورة، جامعة عفت، جامعة دار الحكمة، جامعة الملك عبدالعزيز، جامعة الفقيه، جامعة ابن سينا، جامعة البترجي، جامعة جدة العالمية، وجامعة الملك سعود.

ويأتي هذا الفوز تأكيدا لما تسعى إليه جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن من تهيئة الفرص والإمكانات اللازمة لتطوير مهارات الطالبات العلمية والعملية والرياضية أيضا، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.